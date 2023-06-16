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عربي-دولي

رؤساء دول يهرعون إلى المخبأ في أوكرانيا... ماذا حصل خلال زيارتهم لكييف؟

Lebanon 24
16-06-2023 | 07:30
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هز انفجاران على الأقل العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مستهل زيارة قادة أفارقة للبلاد في إطار بعثة سلام على أمل التوسط بين أوكرانيا وروسيا.

ومن المنتظر أن يجتمع الوفد الإفريقي، الذي يضم قادة من جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثم يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ غدا السبت.
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وذكر شاهد من رويترز في وسط كييف أنه سمع دوي انفجارين. كما أعلن فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف وقوع انفجارات في منطقة بوديل بوسط المدينة، وحذر من أن المزيد من الصواريخ يتجه نحو العاصمة.

وقال مراسل آخر لرويترز في العاصمة إنه شاهد آثار دخان صاروخين في الجو. ولم يتضح بعد إن كان الصاروخان روسيان أم أطلقتهما الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وشاهد طاقم تابع لتلفزيون رويترز وصول القادة الأفارقة إلى كييف في موكب سيارات ودخولهم أحد الفنادق للاحتماء في المخبأ المضاد للضربات الجوية. (العربية)
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