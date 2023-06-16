Advertisement

إقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع... وهذا القطاع يتصدّر المكاسب

Lebanon 24
16-06-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1078169-638225197455949260.jpg
Doc-P-1078169-638225197455949260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الأسهم الأوروبية ارتفعت في بداية التداولات، اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب تصدرها قطاع الرعاية الصحية في نهاية أسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية في البنوك المركزية.

تحركات الأسهم
Advertisement

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.5 بالمئة.

وأنهى المؤشر "ستوكس 600" معاملات أمس الخميس منخفضا، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض ولوح بتشديد أكبر للسياسة النقدية في محاولة للسيطرة على التضخم المستمر، بعد يوم من تعليق البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

وفي المقابل أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير اليوم الجمعة على الرغم من التضخم الأقوى من المتوقع.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة 0.1 بالمئة.

وتراجع سهم "ترافيس بيركينز"، أكبر شركات مواد البناء البريطانية، 7.4 بالمئة ليصبح في ذيل المؤشر "ستوكس 600" بعدما قالت الشركة إن الأرباح ستتأثر بالصعوبات في سوق الإسكان المحلية.

وكانت الأسهم الأميركية قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرا، إذ احتفى المستثمرون ببيانات عززت الرهانات على اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إنهاء حملته الشرسة لرفع أسعار الفائدة.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الخميس بمقدار 53.67 نقطة أو 1.23 بالمئة ليغلق عند 4426.26 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 156.34 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 13782.82 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 430.31 نقطة أو 1.27 بالمئة إلى 34415.46 نقطة. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-06-16
14:30 | 2023-06-16
14:15 | 2023-06-16
14:00 | 2023-06-16
14:00 | 2023-06-16
14:00 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website