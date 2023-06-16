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عربي-دولي

بوتين مخاطبا بن زايد: العلاقات بين روسيا والإمارات مميزة وتعمل لمصلحة الطرفين

Lebanon 24
16-06-2023 | 07:30
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شهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي بداية المحادثات، أشاد الرئيس بوتين بالعلاقات بين البلدين مؤكدا على أن الإمارات "شريك مريح"، وأشار إلى أن العلاقات مع الإمارات تتطور بوتيرة كبيرة، وقال مخاطبا بن زايد: "إن العلاقات بين روسيا والإمارات مميزة وتعمل لمصلحة الطرفين".
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وشكر بوتين محمد بن زايد آل نهيان لإسهامه في حل عدد من القضايا ذات الطابع الإنساني في خضم الصراع الأوكراني، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الأسرى.

من جانبه، استهل الشيخ محمد بن زايد حديثه: "أشكرك صديقي الرئيس بوتين على الدعوة، وعلى الترحيب بالشركات المتواجدة في المدينة الجميلة".

وشدد رئيس دولة الإمارات على أن التعاون في القطاع الخاص والحكومي "يلعب دورا كبيرا بين البلدين".

كذلك أكد بن زايد على أن السياحة بين دولة الإمارات وروسيا تطورت بشكل كبير، فيما تتطلع الإمارات للوصول إلى مليون سائح روسي هذا العام. (روسيا اليوم)          
المصدر: روسيا اليوم
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