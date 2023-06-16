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عربي-دولي
سيفاستيانوف: الفاتيكان يبحث إمكانية زيارة البابا فرنسيس إلى موسكو
Lebanon 24
16-06-2023
|
10:30
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صرح ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، بأنه يجري في الفاتيكان حاليا بحث إمكانية قيام البابا فرنسيس بزيارة إلى موسكو.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن سيفاستيانوف، أن الفاتيكان يبحث هذا الموضوع مع وفد من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، يزور الفاتيكان هذه الأيام.
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وأضاف سيفاستيانوف أن البابا يدعم المبادرة التي أطلقتها بعثة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية أن مبعوث البابا فرنسيس الكاردينال ماتيو زوبي تلقى موافقة الكرملين لزيارته لموسكو، دون أن يوضح متى ستجري الزيارة.
واليوم الجمعة غادر البابا فرنسيس مستشفى جيميلي في روما، بعد تسعة أيام من خضوعه لعملية جراحية في البطن للعودة إلى الفاتيكان، حيث سيبقى وضعه الصحي تحت المراقبة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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