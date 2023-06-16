Advertisement

عربي-دولي

سيفاستيانوف: الفاتيكان يبحث إمكانية زيارة البابا فرنسيس إلى موسكو

Lebanon 24
16-06-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1078181-638225213027438588.jpg
Doc-P-1078181-638225213027438588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، بأنه يجري في الفاتيكان حاليا بحث إمكانية قيام البابا فرنسيس بزيارة إلى موسكو.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن سيفاستيانوف، أن الفاتيكان يبحث هذا الموضوع مع وفد من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، يزور الفاتيكان هذه الأيام.
Advertisement

وأضاف سيفاستيانوف أن البابا يدعم المبادرة التي أطلقتها بعثة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية أن مبعوث البابا فرنسيس الكاردينال ماتيو زوبي تلقى موافقة الكرملين لزيارته لموسكو، دون أن يوضح متى ستجري الزيارة.

واليوم الجمعة غادر البابا فرنسيس مستشفى جيميلي في روما، بعد تسعة أيام من خضوعه لعملية جراحية في البطن للعودة إلى الفاتيكان، حيث سيبقى وضعه الصحي تحت المراقبة. (روسيا اليوم)      

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-06-16
11:15 | 2023-06-16
11:02 | 2023-06-16
11:00 | 2023-06-16
10:45 | 2023-06-16
10:00 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website