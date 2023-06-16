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عربي-دولي

خفر السواحل اليوناني يبدأ اليوم الأخير من البحث عن المهاجرين المفقودين

Lebanon 24
16-06-2023 | 11:00
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بدأ خفر السواحل اليوناني اليوم الجمعة، يومه الثالث والأخير من عملية البحث في المنطقة التي غرق فيها قارب صيد كبير مكتظ بالمهاجرين، مما أدى إلى فقد مئات الركاب ويُخشى مقتلهم.

وتواصلت الجهود على مدار الساعة قبالة سواحل جنوب اليونان، على الرغم من ضعف الأمل في العثور على ناجين أو جثث، بعد عدم العثور على أي جثث منذ يوم الأربعاء، عندما تم انتشال 78 جثة وإنقاذ 104 أشخاص.
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وقد نُقل معظم الناجين اليوم الجمعة إلى ملاجئ المهاجرين بالقرب من أثينا، إلى حظيرة تخزين في ميناء كالاماتا الجنوبي، حيث تجمع أقاربهم أيضا للبحث عن ذويهم، كما ألقي القبض على تسعة أشخاص، جميعهم ذكور من مصر، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، واحتجزوا بسبب مزاعم بتهريب أشخاص والمشاركة في عمل إجرامي.

وقال مسؤولو الصحة إن 27 من الناجين ما زالوا في المستشفى.

وكان قارب الصيد الذي يحمل المهاجرين يسافر من ليبيا إلى إيطاليا، وتتعقبه السلطات اليونانية ووكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس. (روسيا اليوم)              

المصدر: روسيا اليوم
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