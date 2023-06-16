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عربي-دولي

"اليونيسف" تحذر من هول معاناة الأطفال السودانيين

Lebanon 24
16-06-2023 | 11:30
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وصل عدد الأطفال النازحين بسبب الحرب في السودان إلى أكثر من مليون طفل فيما قتل أكثر من 330 طفلا وأصيب 1900 على الأقل بجراح وفق تقارير موثوقة تلقتها منظمة "اليونيسف".

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى تعذر الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مما يترك أكثر من 13 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، داعية جميع أطراف النزاع إلى إعطاء الأولوية لسلامة ورفاه الأطفال، وضمان حمايتهم، وتمكين وصول الإغاثة الإنسانية بدون عوائق إلى المناطق المتضررة. 
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وقالت منديب أوبراين ممثلة "اليونيسف" في السودان إن "مستقبل السودان في خطر، ولا يمكننا قبول استمرار فقدان ومعاناة أطفاله. يعيش الأطفال في كابوس لا ينتهي، يحملون العبء الأكبر لأزمة عنيفة لم يكن لهم يد في صنعها - يقعون في مرمى النيران، يتعرضون للإصابة والإساءة والنزوح والأمراض وسوء التغذية". 

وأكدت أن "اليونيسف مستعدة لدعم الأطفال السودانيين بالتعاون مع شركائها"، مشددة على "الحاجة إلى ضمان الوصول الآمن غير المقيد والأمن في جميع المناطق التي يحتاج فيها الأطفال إلى مساعدة عاجلة". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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