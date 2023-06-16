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عربي-دولي

قتلى في إيران... ماذا حصل شرقي البلاد اليوم؟

Lebanon 24
16-06-2023 | 07:42
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أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين جنوب شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري الإيراني، تأكيده "مقتل مسلحين اثنين وأحد عناصر التعبئة الشعبية "البسيج" خلال مواجهات مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
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وأكدت قوات الحرس الثوري أنها اعتقلت 6 من المتعاونين مع الخلية المسلحة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم. (روسيا اليوم)
 
 
 
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