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عربي-دولي

أضرب عن الطعام منذ أسبوعين... صحة هنيبعل القذافي تدهورت

Lebanon 24
16-06-2023 | 08:00
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كشف محامي هنيبعل القذافي لـ"الحدث"، أنّ صحة الأخير تدهورت بعد أسبوعين من الإضراب عن الطعام، إحتجاجاً على توقيفه من دون محاكمة.
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