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عربي-دولي
ميغان وهاري يخسران 20 مليون دولار... ما القصة؟
Lebanon 24
16-06-2023
|
08:15
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قطع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل العلاقات مع منصة "سبوتيفاي"، بعد 3 سنوات على الصفقة التي أبرماها بقيمة 20 مليون دولار.
وفي بيان مشترك صادر عن كل من منصة "سبوتيفاي" وشركة Archewell Audio، تم الإعلان عن وقف التعاون بين الطرفين: "اتفقنا بشكل متبادل على الانفصال ونفخر بالسلسلة التي صنعناها معًا".
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ووفق موقع "بيغ 6" المهتم بأخبار المشاهير، فإنه لن يصدر موسم ثانٍ من بودكاست Archetypes الخاص بميغان وهاري؛ ويعود السبب إلى تراجع شعبية البودكاست الخاص بالنجمة داخل الولايات المتحدة، علما بأنه كان يحتل المرتبة الأولى على قائمة الترتيب خلال وقت سابق أيضا.
وأضاف مصدر مطلع أن الثنائي لم يتمكنا من إنتاج محتوى كاف؛ لذلك لن يتلقيا تعويضهما الكامل المتمثل بملايين من الدولارات، وذلك لعدم استيفائهما المعايير الإنتاجية المطلوبة لتلقي الدفعة الكاملة.
ومع ذلك، يبدو أن الثنائي على استعداد لتغيير رأيهما في حال حصلا على عرض أفضل من شركة أخرى.
وأضافت متحدثة باسم شركة Archewell Productions لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ميغان تعمل على تطوير المزيد من المحتوى لجمهور البودكاست على منصة أخرى. (فوشيا)
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