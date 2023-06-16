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عربي-دولي

بوتين لا يعارض عودة الشركات الأجنبية.. "لكن بشروط"

Lebanon 24
16-06-2023 | 09:20
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي يختتم السبت، أن "الباب لم يغلق" بوجه الشركات الأجنبية التي خرجت من روسيا خلال الحرب، لكن عودتها ستكون بشروط.

أبرز ما قاله الرئيس الروسي حول الاقتصاد:
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الاتجاهات الإيجابية للاقتصاد الكلي تكتسب زخما وقوة. في أبريل من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي 3.3 بالمئة سنويا، وسترتفع 1 بالمئة بنهاية العام.
أنا أتفق مع آراء خبرائنا الذين يعتقدون أن النمو سيستمر بالارتفاع، في مكان ما وهذا سيسمح لبلدنا للحفاظ على مكانتها بين الاقتصادات الرائدة في العالم.
لقد حافظنا على ميزانية مسؤولة ومتوازنة في السياسة النقدية. تركيبة فعالة جعلت من الممكن الوصول إلى الحد الأدنى من مستويات البطالة، وكذلك التضخم، التي هي الآن أقل في روسيا مما هي عليه في العديد من الدول الغربية.
نشهد نجاحا في الإيرادات غير النفطية والغازية، هذا هو مؤشر مهم على أن القطاع الحقيقي لدينا هو قطاع التصنيع والتجارة والخدمات.

حول الإنفاق الدفاعي الروسي:

* اليوم، مواردنا المالية العامة متوازنة بشكل عام، هناك عجز بسيط في الميزانية الفيدرالية الحالية، ، بطبيعة الحال، كان هناك حاجة إلى أموال إضافية لتعزيز الدفاع والأمن، لشراء الأسلحة، نحن ملزمون بالقيام بذلك لحماية سيادة بلدنا.
* عن الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا:

سأقول ذلك إذا أراد المصنعون الأجانب العودة مرة أخرى، سنفتح لهم سوقنا، وفي كثير من الأحيان، لا نغلق الأبواب أمام أي شخص.
بالطبع، لا أحد يخاف المنافسة، وكما تعلم، فهي كذلك محرك التقدم والتجارة. سنقوم أيضا بإنشاء ملف الشروط اللازمة لهم للعمل في روسيا. (سكاي نيوز)     
المصدر: سكاي نيوز عربية
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