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عربي-دولي

جيل بايدن تُدافع عن زوجها: لديه طاقة أقوى من رجل في الـ40‏

Lebanon 24
16-06-2023 | 09:52
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دافعت جيل بايدن، عن زوجها الرئيس الأميركي، جو بايدن، من الانتقادات التي يتعرض لها طوال الوقت ‏بشأن عمره المتقدم، وعلى المشككين في قدرته على حكم الولايات المتحدة لفترة رئاسية جديدة، بعد إعلانه ‏إعادة الترشح لانتخابات عام 2024.‏
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وأكدت أنها "لا تعتقد أنه على الناس أن يلتفتوا إلى عمر زوجها، وإنما أن ينظروا إلى إنجازاته، وما يفعله حاليا، وما الذي سيستمر في فعله للشعب الأميركي".
وأضافت: "يملك زوجي طاقة أكبر من طاقة رجل في الـ40 من عمره، انظروا إلى كل ما فعله خلال الثلاث سنوات الماضية، وفي إدارته الحالية، جمع كلا الحزبين، الجمهوريين والديمقراطيين، وكانت لديه الكثير من البرامج التي استفاد منها عدد كبير من الناس في أمريكا ومن الممكن عدّها، مثل برنامج البنية التحتية، وخطة الإنقاذ الأمريكية للمساعدة في فترة وباء "كوفيد-19"".
وأردفت جيل بايدن: "المُختصر هو أن جو بايدن يُنجز، وأعتقد أنه ثابت في مواقفه، ولديه الحكمة، وخبرة كبيرة في السياسات الخارجية والداخلية، لأنه عمل في الحكومات لسنوات عديدة".(سبوتنيك)
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