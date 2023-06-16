رئيس وزراء سابق يسعى للترشح لهذا المنصب.. من هو؟

Advertisement

يدرس رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، في محاولة مستقلة للترشح لمنصب عمدة لندن بعد استقالته من البرلمان وسقوطه الدراماتيكي في حزب المحافظين.ويدرس جونسون خطوته التالية، بعد أن توصل تحقيق أجرته لجنة برلمانية إلى أنه ضلل البرلمان عمدا عدة مرات في تصريحاته بشأن حفلات "بارتي غيت" التي انتهكت قواعد كوفيد-19.وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن جونسون يمكن أن يسعى لاستعادة وظيفته القديمة من خلال الترشح كمرشح مستقل لهزيمة عمدة حزب العمال صادق خان.وقال جوتو هاري، الذي عمل كمساعد رئيسي لجونسون في آخر فترة له كرئيس لبلدية لندن، لصحيفة "الإندبندنت" إن هذه ستكون "فكرة عظيمة".بدوره، قال مدير الاتصالات السابق في داونينغ ستريت إنه لم يناقش هذه الخطوة مع رئيسه السابق، مضيفا: "تحتاج لندن إلى مدافع قوي يتمتع بالملف الشخصي والطموح والمصداقية والشخصية لمحاربة ركنها ومناصرة قضيتها". (روسيا اليوم)