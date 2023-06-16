Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء سابق يسعى للترشح لهذا المنصب.. من هو؟

Lebanon 24
16-06-2023 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1078227-638225320566100971.jpg
Doc-P-1078227-638225320566100971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يدرس رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، في محاولة مستقلة للترشح لمنصب عمدة لندن بعد استقالته من البرلمان وسقوطه الدراماتيكي في حزب المحافظين.

ويدرس جونسون خطوته التالية، بعد أن توصل تحقيق أجرته لجنة برلمانية إلى أنه ضلل البرلمان عمدا عدة مرات في تصريحاته بشأن حفلات "بارتي غيت" التي انتهكت قواعد كوفيد-19.
Advertisement

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن جونسون يمكن أن يسعى لاستعادة وظيفته القديمة من خلال الترشح كمرشح مستقل لهزيمة عمدة حزب العمال صادق خان.

وقال جوتو هاري، الذي عمل كمساعد رئيسي لجونسون في آخر فترة له كرئيس لبلدية لندن، لصحيفة "الإندبندنت" إن هذه ستكون "فكرة عظيمة".

بدوره، قال مدير الاتصالات السابق في داونينغ ستريت إنه لم يناقش هذه الخطوة مع رئيسه السابق، مضيفا: "تحتاج لندن إلى مدافع قوي يتمتع بالملف الشخصي والطموح والمصداقية والشخصية لمحاربة ركنها ومناصرة قضيتها". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-06-16
11:15 | 2023-06-16
11:02 | 2023-06-16
11:00 | 2023-06-16
10:30 | 2023-06-16
10:00 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website