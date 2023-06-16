على الحدود التركية السورية... التصعيد يعود من جديد

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بعد فترة من الهدوء النسبي يتجدد التصعيد على الحدود السورية – التركية، ورغم أن هذه الحالة سبق وأن شهدتها المناطق الواقعة على طول الشريط، إلا أن ما يجري في الوقت الحالي يراه مراقبون مرتبطا بـ"رسائل" و"ردة فعل" لن تصل إلى نقطة قد تتغير من خلالها خرائط النفوذ.ونفذ الجيش التركي، على مدى الأسبوعين الماضيين، سلسلة من الهجمات قال إنها استهدفت مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية، وأسفرت عن قتلى عناصر وقيادات، ردا على قذائف اتهمت الأخيرة بإطلاقها على الأراضي التركية الحدودية.ووفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بلغ عدد الضربات 15 وذلك في غضون 12 يوما، وأسفرت عن 52 قتيلا وجريحا، غالبيتهم من العناصر التابعين لـ"الوحدات"، وهي العماد العسكري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).وتنظر تركيا إلى "قسد" وعنصرها الرئيسي "وحدات الحماية"، على أنها امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي صنفته واشنطن وأنقرة على أنه منظمة إرهابية، وهو ما تنفيه "قسد"، التي تعد من أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الحرب على "داعش" بسوريا.وبينما تقول "قسد" إن "قواتها ستبقى ملتزمة بحماية المنطقة" وتضيف "الإدارة الذاتية" الكردية أن القصف يشي بـ"وجود اتفاقات غير معلنة بين تركيا وروسيا والحكومة السورية ذكرت وزارة الدفاع التركية أن "التنظيم الإرهابي الذي هاجم مناطق القواعد العسكرية لا يزال يخضع للحساب".(الحرة)