"الناتو" يخطط لإنشاء نظام دفاع جوي شامل في أوروبا

اتفق وزراء دفاع دول "الناتو" على انتقال الحلف إلى نظام دفاع جوي شامل في أوروبا، بدلا من المفهوم الحالي للشرطة الجوية.



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وأشار إلى أن هذا سيسمح للحلف بضمان الانتقال السلس من المفهوم الحالي للشرطة الجوية إلى الدفاع الجوي الشامل. (روسيا اليوم) وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ: "لقد اتفقنا على نموذج تناوب جديد لنظام دفاع جوي وصاروخي جديد، والذي سيضمن الاستخدام الأكثر كفاءة الموارد".وأشار إلى أن هذا سيسمح للحلف بضمان الانتقال السلس من المفهوم الحالي للشرطة الجوية إلى الدفاع الجوي الشامل. (روسيا اليوم)