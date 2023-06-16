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عربي-دولي

"الناتو" يخطط لإنشاء نظام دفاع جوي شامل في أوروبا

Lebanon 24
16-06-2023 | 11:30
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اتفق وزراء دفاع دول "الناتو" على انتقال الحلف إلى نظام دفاع جوي شامل في أوروبا، بدلا من المفهوم الحالي للشرطة الجوية.
 
وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ: "لقد اتفقنا على نموذج تناوب جديد لنظام دفاع جوي وصاروخي جديد، والذي سيضمن الاستخدام الأكثر كفاءة الموارد".
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وأشار إلى أن هذا سيسمح للحلف بضمان الانتقال السلس من المفهوم الحالي للشرطة الجوية إلى الدفاع الجوي الشامل. (روسيا اليوم) 
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