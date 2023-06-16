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عربي-دولي

استغرق 100 دقيقة .. تفاصيل اجتماع بن سلمان وماكرون وأبرز القضايا التي تمت مناقشتها

Lebanon 24
16-06-2023 | 11:51
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بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى فرنسا الجمعة، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعقد الطرفان اجتماعاً عقب الاستقبال الرسمي.
 
وبحسب صحيفة "المناطق" السعودية، استغرق اجتماع ولي العهد والرئيس الفرنسي ساعة و40 دقيقة (100 دقيقة) والذي ركز على العلاقات الثنائية وكذلك على "تحديات الاستقرار الإقليمي".
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وتطرقت المناقشات إلى “المسائل الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سائر دول العالم” وكذلك الحرب في السودان.

ومن بين أبرز الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها، المشاركة في حفل الاستقبال الرسمي لترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، والذي سيقام يوم الاثنين المقبل.

وخلال وجوده في فرنسا، يشارك الأمير محمد بن سلمان في القمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي ينظّمها ماكرون في باريس في 22 و23 حزيران.

وناقش الرئيس الفرنسي مع ولي العهد التحضيرات لهذه القمة الهادفة إلى "جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس إليه لمحاربة الفقر وقيادة التحوّل المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي".

 

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