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عربي-دولي

بسبب عقد ايجار.. روسيا تستدعي السفير الأسترالي

Lebanon 24
16-06-2023 | 12:45
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الأسترالي غرايم ميهان، اليوم، وسلمته احتجاجا على قرار كانبيرا بإنهاء عقد إيجار قطعة أرض تتواجد عليها السفارة الروسية الجديدة.

وقالت الوزارة في بيانها: "استدعى نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، السفير الأسترالي في روسيا، غريم ميهان، واحتج بشدة على قرار الحكومة الأسترالية إنهاء عقد إيجار قطعة الأرض التي يجري عليها إنشاء مجمع السفارة الروسية الجديد في كانبيرا".
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وأكدت أن موسكو تعتبر ذلك "خطوة مسيسة بشكل علني وغير ودية تهدف إلى إلحاق ضرر إضافي بالعلاقات الثنائية، والتي وصلت بسبب تصرفات كانبيرا الرسمية، إلى أدنى مستوياتها في التاريخ".
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