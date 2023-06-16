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عربي-دولي

بوتين... هل يستخدم السلاح النووي؟

Lebanon 24
16-06-2023 | 13:15
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الجيش الروسي بإمكانه تدمير أجزاء من وسط كييف، لكنه اختار ألا يفعل ذلك لعدة أسباب.

ولم يحدد بوتين، الذي كان يتحدث في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، تلك الأسباب.
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وأضاف أن الهجمات التي تتعرض لها المناطق الروسية الحدودية تهدف إلى تشتيت انتباه القوات الروسية عن جبهات أخرى.

وأشار بوتين إلى أن روسيا يمكنها "نظريا" استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها، لكنه أضاف أنها لا تحتاج لذلك.

وقال بوتين إن "الأسلحة النووية صنعت لضمان أمننا بالمعنى الواسع للكلمة ووجود الدولة الروسية لكن... لا يوجد ما يستدعي (استخدامها)".

وتابع الرئيس الروسي إن لدى بلاده "أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي والسلاح النووي التكتيكي وصل روسيا البيضاء بالفعل".

وأكد أن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية لا يملك "أي فرصة" للنجاح.

وقال بوتين إن القوات الأوكرانية "استخدمت ما يسمى باحتياطها الاستراتيجي لاختراق الدفاعات (الروسية) وتعزيز قدراتها والتقدم. ولم يتحقق أي من هذه الأهداف".

وتؤكد موسكو باستمرار أن الهجوم الأوكراني الحالي على المواقع التي يحتلها الروس فشل. من جهتها تقول كييف إنها حررت بضع بلدات ومساحة 100 كيلومتر مربع خصوصا على الجبهة الجنوبية.

ووفقا للمحللين العسكريين لم تستخدم أوكرانيا بعد القسم الأكبر من قواتها في هجومها المضاد، ولا تزال تختبر الجبهة لتحديد نقاط ضعفها.(الحرة) 
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