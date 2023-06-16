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إذا سلمت لكييف.. بوتين يكشف مصير طائرات "إف-16"

Lebanon 24
16-06-2023 | 13:30
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لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إلى ان مقاتلات "إف -16" التي سيرسلها الغرب لكييف "ستحترق"، بينما سمحت الولايات المتحدة بتسليم هذه الطائرات للقوات الأوكرانية.


وقال بوتين في منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرغ (شمال غرب روسيا) إن "الدبابات التي سلمها حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا تحترق. ستلقى طائرات إف-16 المصير نفسه".
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ومن الأسئلة التي ستطرح أيضاً في حال تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا، إيجاد قواعد آمنة للإقلاع والهبوط وتصليحها فيها، في وقت قصفت روسيا العديد من المطارات الأوكرانية.

ويتم أحيانا اقتراح فكرة نشر هذه الطائرات في القواعد الجوية للدول المجاورة الداعمة لأوكرانيا.

وأكد بوتين أنه إذا نشرت الطائرات التي ستسلم لكييف "في قواعد خارج أوكرانيا، سنرى ما يجب القيام به حيال هذه القواعد وكيفية ضربها"، مضيفاً أن "هناك خطر كبير بالنسبة للناتو في الانجرار أكثر في النزاع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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