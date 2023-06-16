فيديو جديد لسمكة قرش يثير الرعب.. أين ظهرت هذه المرّة؟

شوهدت سمكة قرش عملاقة ثانية تسبح في الساحل الإسباني، بعد يوم واحد فقط من رصد الأولى في شاطئ كوستا بلانكا.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر يوم أمس الخميس بشكل كبير، لحظات من الرعب عاشها المصطافون في شاطئ كوستا بلانكا، عندما اقتربت سمكة قرش منهم، قبل أن يتمكنوا من الخروج إلى البر. وفي وقت لاحق، تم العثور على القرش ميتا على بعد ميلين شمالا.







واليوم، ظهرت سمكة قرش أخرى، توصف بـ"تينتوريرا"، داخل ميناء سيوتاديلا في جزيرة مينوركا.





في الفيديو، يمكن رؤية السمكة الضخمة وهي تتجول ببطء حول القوارب الراسية في الميناء، بينما يوثق الناس المشهد بهواتفهم. وجرى البحث عن السمكة دون جدوى، فيما قال متخصصون: "من الواضح أنها عادت من حيث أتت".

وقال عالم الأحياء خوان أنطونيو بوخول، لصحيفة محلية: "مواجهة سمكة كهذه أثناء السباحة تترك انطباعا صعبا، ولكن يجب أن تظل هادئا لأن هذه الأسماك ليست عدوانية".