Advertisement

عربي-دولي

أكبر كيان لتداول العملات الرقمية في العالم يواجه تحقيقاً قانونياً.. ما هي تهمه؟

Lebanon 24
16-06-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1078312-638225496501345077.jpg
Doc-P-1078312-638225496501345077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق مع شركة "باينانس"، مما يزيد من القضايا القانونية التي يواجهها أكبر كيان لتداول العملات الرقمية في العالم.

وذكر بيان التحقيق، والذي يقوده المدعي العام في باريس، أنه سينظر في مزاعم بأن الذراع الفرنسية لشركة "باينانس" تتاجر بشكل غير قانوني في الأصول الرقمية. كما ستنظر التحقيقات في تهم للشركة تتعلق بعمليات غسيل الأموال.
Advertisement




وقبل أيام، أعلنت "باينانس" أنها ستعلّق الإيداعات بالدولار، وحضت زبائنها على سحب دولاراتهم بحلول مطلع الأسبوع المقبل، بعد الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة الأميركية.

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية المنصة العملاقة بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية، قالت إنها ترقى إلى "عملية خداع واسعة عبر الإنترنت" و"تهرّب محسوب من القانون".


هذا ويشتبه بأن "باينانس" سمحت لسكان الولايات المتحدة بالتداول رغم أن المنصة ليست مسجّلة في أميركا كسوق للأوراق المالية.

كما اتُّهمت الشركة بسوء استخدام أموال العملاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-06-16
16:45 | 2023-06-16
16:30 | 2023-06-16
16:15 | 2023-06-16
16:00 | 2023-06-16
16:00 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website