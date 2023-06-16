صراصير الليل تغزو مدينة... فيديو يوثق الجدران مغطاة بها!

*لغز غامض يحتاج لتفسير.. شاهد ملايين الصراصير تغزو بلدة أميركية.*

غزت ملايين صراصير المورمون بلدة صغيرة في ولاية نيفادا، إذ غطت هذه الحشرات منازل المنطقة الأميركية وطرقها، مما جعل الوصول إلى المستشفيات مسألة صعبة.

وهذه الظاهرة التي أكد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام👇 pic.twitter.com/D0gmsaBkYj