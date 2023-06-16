مساعدة إنسانية اميركية جديدة لأوكرانيا.. كم تبلغ قيمتها؟

أعلنت الولايات المتحدة تقديم 205 ملايين دولار إضافية كمساعدة إنسانية لأوكرانيا، لمواجهة النقص الناجم عن الحرب مع روسيا.



وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن المساعدة ستستخدم لتوفير المستلزمات الأساسية مثل الطعام أو مياه الشرب أو في مجال التعليم والصحة.

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وأوضح أن هذه المساعدة التي ستوزع عبر المنظمات غير الحكومية الشريكة في المنطقة، ستسمح ايضا لضحايا النزاع بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم في حال حصل انفصال بسبب الحرب.



وذكر البيان أن المبلغ الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية لأوكرانيا منذ بداية الحرب إلى ملياري دولار.