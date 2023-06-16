تأييد متزايد لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر في حلف "الناتو" أن هناك تأييداً متزايداً بين أعضاء الحلف لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، وإعفائها من إجراءات "خطة العضوية".

ووفقاً للصحيفة، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن "منفتح" على فكرة إعفاء أوكرانيا من تنفيذ متطلبات "خطة الأعمال للحصول على العضوية"، وأبلغ الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بذلك خلال لقائهما بواشنطن يوم الثلاثاء.

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هذا ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول في إحدى دول الناتو قوله إنه "إذا كانت أميركا تريد ذلك بالفعل، فهي تستطيع عادة تحقيق ذلك".



كما أشار مسؤول آخر إلى أن الفكرة يجب أن تحظى بالإجماع بين أعضاء الناتو.



وحسب أحد المسؤولين، فإن هناك "مجالا" للنظر في هذه الفكرة ضمن حلف الناتو.



هذا وأكد دبلوماسي من إحدى الدول في شرق أوروبا إن بلاده ستؤيد فكرة إعفاء أوكرانيا من تنفيذ "خطة الأعمال للعضوية" في حال طرحها، معتبرا اياها "جيدة".



بدوره، ذكر دبلوماسي آخر من دولة في شمال أوروبا، أن هذه الفكرة قد تكون أحد المقترحات ضمن حزمة المقترحات السياسية التي ستعرض على أوكرانيا خلال قمة فيلنيوس، وعلى الأرجح ستتطلب "تعهدات أمنية من الجانبين"، لكن المناقشات بهذا الصدد ستنجز الأسبوع المقبل.