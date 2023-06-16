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عربي-دولي

ملف "البارون حمدون".. الحكم النهائي صدر بحق العقيد وشركائه

Lebanon 24
16-06-2023 | 16:59
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ثبتت المحكمة بمدينة الجديدة المغربية على بارون المخدرات "حمدون" وثلاثة آخرين أحكاما بالسجن 10 سنوات لكل منهم، في قضية شبكة البارون.

وكان من بين المحكوم عليهم عقيد متقاعد في سلك الدرك وأصحاب شركات تمويل البواخر ونساء مقاولات وبحارون وحمّالون وعاطلون عن العمل.
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وفي التفاصيل، حكمت المحكمة على بارون المخدرات "حمدون" وثلاثة آخرين بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما حكمت على 8 متهمين بـ5 سنوات سجنا نافذة و3 سنوات ونصف نافذة في حق متهمين، و3 سنوات نافذة في حق متهم واحد، وسنتان حبسا نافذة في حق متهمان، 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد، و3 أشهر نافذة في حق متهم، بالإضافة إلى تبرئة 7 متهمين من المنسوب إليهم.
 
كما قضت المحكمة ذاتها بأداء المتهمين المحكومين بـ10 و5 سنوات سجنا نافذة بتأدية مبلغ وقدره 00000 999 .461 لفائدة إدارة الجمارك بالتضامن فيما بينهم.

وكانت مديرية مراقبة التراب الوطني بالجديدة وبالتعاون مع "محاربة المخدرات" قد وضعت حدا في رمضان الماضي لهذه الشبكة ومتزعمها "حمدون" والمشتبه فيه بتصدير عشرات الأطنان من المخدرات من شواطئ الجديدة.
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