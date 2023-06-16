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عربي-دولي
كوريا الشمالية تبدأ اجتماعاً رئيسياً للحزب الحاكم لتحديد استراتيجية الدفاع
Lebanon 24
16-06-2023
|
19:00
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم بدأت أمس الجمعة اجتماعا مهما لتحديد الاستراتيجية الديبلوماسية والدفاعية للبلاد للتعامل مع الوضع الدولي المتغير وذلك بحضور الزعيم كيم جونغ أون.
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وأضافت الوكالة من دون الخوض في التفاصيل، أن من المرجح أن يستمر الاجتماع الذي يعقد بكامل هيئة أعضاء اللجنة لعدة أيام، ومن المتوقع أن يستعرض أيضا المشاريع الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام.
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