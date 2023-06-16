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عربي-دولي

عن عمر 92 سنة... وفاة مسرب "أوراق البنتاغون"

Lebanon 24
16-06-2023 | 22:55
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توفي الأميركي، دانيال إلسبيرغ، الذي كشف، عام 1971، وثائق سرية حول التخطيط للحرب في فيتنام عرفت باسم "أوراق البنتاغون"، الجمعة، عن 92 عاما.

إلسبيرغ الذي ساهم في تغيير نظرة الرأي العام الأميركي حيال النزاع في فيتنام "توفي جراء سرطان البنكرياس الذي شخصت إصابته به، في 17 فبراير" حسبما قال أولاده وزوجته في بيان أشاروا فيه إلى أنه "لم يعاني وكان محاطا بعائلته".
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في مارس، قال إلسبيرغ إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم تتبق له سوى "ثلاثة إلى ستة أشهر".

هذا المحلل السابق في وزارة الخارجية ووكالة "راند كوربوريشن" المرتبطة بالبنتاغون، اشتهر، في أوائل سبعينيات القرن المنصرم، بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم "أوراق البنتاغون" التي كشفت أن حكومات أميركية عدة كذبت على الأميركيين بشأن حرب فيتنام.(الحرة) 
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