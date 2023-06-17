اجتماع مهم في بيونغيانغ لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم بدأت يوم الجمعة اجتماعا مهما لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد، وذلك بحضور الزعيم كيم جونغ أون.وأشارت الوكالة إلى أن الاستراتيجية هي "للتعامل مع الوضع الدولي المتغير".وأضافت من دون الخوض في التفاصيل أن من المرجح أن يستمر الاجتماع الذي يعقد بكامل هيئة أعضاء اللجنة لعدة أيام، ومن المتوقع أن يستعرض أيضا المشاريع الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام.وقبل يوم من بدء الاجتماع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها بعد أقل من ساعة على تهديدها برد "حتمي" على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأميركية في وقت سابق.وفي الشهر الماضي حاولت بيونغيانغ إطلاق قمر صناعي للتجسس، في أول محاولة لإطلاق قمر صناعي منذ 2016، لكن المحاولة باءت بالفشل.(سكاي نيوز عربية)