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السودان.. قصفٌ عشوائيّ يطالُ أحياء سكنية ومقتل 4 أشقّاء

Lebanon 24
16-06-2023 | 23:40
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قتل يوم الجمعة أكثر من 10 مدنيين جراء القصف الجوي والأرضي العشوائي الذي طال عدداً من الأحياء السكنية في مناطق مختلفة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك مع تفاقم حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي دخل شهره الثالث.
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وقال شهود عيان إن 4 أشقاء قتلوا في حي القادسية بمنطقة شرق النيل بعد سقوط قذيفة في منزلهم، كما قتل أكثر من 8 أشخاص في أم درمان غربي الخرطوم ومنطقة اللاماب بجنوب العاصمة بسبب القصف الجوي المكثف الذي استهدف عددا من الأحياء.

وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تزايد القلق في أوساط السكان المدنيين الذين أضطر مئات الآلاف منهم للفرار تاركين بيوتهم وممتلكاتهم وسط أوضاع إنسانية معقدة في عدد من مدن البلاد التي نزح إليها سكان العاصمة.

وقبل أقل من أسبوعين، قتل أكثر من 18 شخصاً في حي أيار المكتظ بالسكان في جنوب الخرطوم وأصيب أكثر من 120 آخرين بعد سقوط عدة قذائف في الحي الشعبي الذي يعيش فيه أكثر من مليون شخص، ويعتبر أحد أكثر أحياء العاصمة اكتظاظا بالسكان.

كذلك، قتل وأصيب نحو 10 مدنيين كانوا عالقين وسط اشتباكات عنيفة بين طرفي القتال في منطقة العشرة السكنية الواقعة في وسط الخرطوم. (سكاي نيوز عربية)
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