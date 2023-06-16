24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السودان.. قصفٌ عشوائيّ يطالُ أحياء سكنية ومقتل 4 أشقّاء
Lebanon 24
16-06-2023
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل يوم الجمعة أكثر من 10 مدنيين جراء القصف الجوي والأرضي العشوائي الذي طال عدداً من الأحياء السكنية في مناطق مختلفة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك مع تفاقم حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي دخل شهره الثالث.
Advertisement
وقال شهود عيان إن 4 أشقاء قتلوا في حي القادسية بمنطقة شرق النيل بعد سقوط قذيفة في منزلهم، كما قتل أكثر من 8 أشخاص في أم درمان غربي الخرطوم ومنطقة اللاماب بجنوب العاصمة بسبب القصف الجوي المكثف الذي استهدف عددا من الأحياء.
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تزايد القلق في أوساط السكان المدنيين الذين أضطر مئات الآلاف منهم للفرار تاركين بيوتهم وممتلكاتهم وسط أوضاع إنسانية معقدة في عدد من مدن البلاد التي نزح إليها سكان العاصمة.
وقبل أقل من أسبوعين، قتل أكثر من 18 شخصاً في حي أيار المكتظ بالسكان في جنوب الخرطوم وأصيب أكثر من 120 آخرين بعد سقوط عدة قذائف في الحي الشعبي الذي يعيش فيه أكثر من مليون شخص، ويعتبر أحد أكثر أحياء العاصمة اكتظاظا بالسكان.
كذلك، قتل وأصيب نحو 10 مدنيين كانوا عالقين وسط اشتباكات عنيفة بين طرفي القتال في منطقة العشرة السكنية الواقعة في وسط الخرطوم.
(سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
"ابداع الصرافين": سعر جديد للعملة اللبنانية
Lebanon 24
"ابداع الصرافين": سعر جديد للعملة اللبنانية
03:45 | 2023-06-16
16/06/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون يحرقون منزل وزير... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
محتجون يحرقون منزل وزير... شاهدوا هذا الفيديو
08:28 | 2023-06-16
16/06/2023 08:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لجنبلاط وزوجته... لماذا أوقفا سيارتهما في منطقة الأوزاعي؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر لجنبلاط وزوجته... لماذا أوقفا سيارتهما في منطقة الأوزاعي؟
04:58 | 2023-06-16
16/06/2023 04:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الى حاملي "الشيكات" بالدولار... معلومات تهمكم
Lebanon 24
الى حاملي "الشيكات" بالدولار... معلومات تهمكم
12:30 | 2023-06-16
16/06/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. "الفاشينيستا" اللبنانية الشهيرة تستعد لزواجها الثاني (صور)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. "الفاشينيستا" اللبنانية الشهيرة تستعد لزواجها الثاني (صور)
04:30 | 2023-06-16
16/06/2023 04:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:33 | 2023-06-17
هل يستعدّ الجيش الإسرائيليّ لتنفيذ عملية عسكرية في الضفّة؟ تقريرٌ يكشف
00:30 | 2023-06-17
مجرمو الانترنت ينفذون هجوماً الكترونياً عالمياً... اليكم ما حصل
00:17 | 2023-06-17
آخر خبرٍ عن حالة نجل معمّر القذافي داخل سجنه في لبنان.. ماذا كشف محاميه؟
00:00 | 2023-06-17
حرائق الغابات.. مساعدة أميركية لكندا بشكل طارىء
23:30 | 2023-06-16
وزير الخارجية الأوكراني: السعودية لعبت دوراً مفيداً وبنّاءً من أجل بناء السلام
22:55 | 2023-06-16
عن عمر 92 سنة... وفاة مسرب "أوراق البنتاغون"
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
17/06/2023 07:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
17/06/2023 07:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
17/06/2023 07:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact