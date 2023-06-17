27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مذكرة اعتقال دولية بحق مغتربة جزائرية بتهمة الغش
Lebanon 24
17-06-2023
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر قاض جزائري مذكرة اعتقال دولية بحق مغتربة تعيش في العاصمة الفرنسية، باريس، وذلك بعد إدانتها غيابيا بالمشاركة في الغش في امتحانات الشهادة الثانوية (البكالوريا) في البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة "الشروق" المحلية.
Advertisement
وأوضحت الصحيفة أن قاضي الجنح بالمحكمة الابتدائية بمدينة أولاد رشاش، شرقي ولاية خنشلة، قد أصدر المذكرة بحق المغتربة "ب.ك"، في العقد الخامس من العمر.
وقد حكم غيابيا على تلك السيدة بالسجن عامين حبسا نافذا وبغرامة مالية لتورطها مع شقيقتها وشقيقها، في قضية نشر وتسريب والإجابة على أسئلة في مادة اللغة الإسبانية، الخاصة بامتحان "البكالوريا" لشعبة اللغات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن المغتربة كان وصلها سؤال ورد في امتحان اللغة الإسبانية على صفحتها على موقع "فيسبوك"، فأجابت عليه بطريقتها بسرعة، وأرسلته إلى صفحة شقيقها الذي كان في البيت، والذي أرسله إلى أختهما التي كانت تقدم الامتحان.
لكن القضية، بحسب الصحيفة، كانت قد وصلت إلى مصالح الأمن وجرى توقيف الفتاة التي قدمت الامتحان مع شقيقها، وتم عرضهما على النيابة.
وحكم لاحقا على الطالبة بالسجن لمدة 6 أشهر، في حين حصل الشقيق على عقوبة السجن عامين.(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ابداع الصرافين": سعر جديد للعملة اللبنانية
Lebanon 24
"ابداع الصرافين": سعر جديد للعملة اللبنانية
03:45 | 2023-06-16
16/06/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون يحرقون منزل وزير... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
محتجون يحرقون منزل وزير... شاهدوا هذا الفيديو
08:28 | 2023-06-16
16/06/2023 08:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لجنبلاط وزوجته... لماذا أوقفا سيارتهما في منطقة الأوزاعي؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر لجنبلاط وزوجته... لماذا أوقفا سيارتهما في منطقة الأوزاعي؟
04:58 | 2023-06-16
16/06/2023 04:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الى حاملي "الشيكات" بالدولار... معلومات تهمكم
Lebanon 24
الى حاملي "الشيكات" بالدولار... معلومات تهمكم
12:30 | 2023-06-16
16/06/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. "الفاشينيستا" اللبنانية الشهيرة تستعد لزواجها الثاني (صور)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. "الفاشينيستا" اللبنانية الشهيرة تستعد لزواجها الثاني (صور)
04:30 | 2023-06-16
16/06/2023 04:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:31 | 2023-06-17
مفاجأة من "الإنتربول" تخصّ لبنان.. قرارٌ بملاحقة مواطنٍ عمره 82 عاماً
02:30 | 2023-06-17
هجوم أوكرانيا المضاد... تقرير يكشف آخر تطوراته
02:26 | 2023-06-17
في دولة عربية.. "تسمّم" 17 طالباً أثناء دورة عسكريّة!
02:00 | 2023-06-17
بعد انتشارها بشكل كثيف... نظام إنذار أميركي يرصد الحرائق من السماء
02:00 | 2023-06-17
حول زيارة أمير قطر إلى العراق... هذا ما اعلنته أميركا
01:50 | 2023-06-17
جثّة داخل حقيبة سفر.. هكذا قتلت امرأة والدتها خلال "إجازة"!
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
17/06/2023 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
17/06/2023 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
17/06/2023 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact