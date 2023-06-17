هل يستعدّ الجيش الإسرائيليّ لتنفيذ عملية عسكرية في الضفّة؟ تقريرٌ يكشف

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وتصاعدت مؤخراً حملات الاعتقال التي تنفذ ليلاً، في حين استمر الاحتلال في هدم منازل المقاومين ومحاولات مستمرة لاغتيال بعض المطاردين.وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيليّة، فقد أسفرت عمليات المقاومة الفلسطينية؛ الفردية والمنظمة، عن قتل 7 جنود إسرائيليين في عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية وغور الأردن منذ بداية 2023، وفي "4 حالات أخرى، أصاب الرصاص مركبات الجيش والمستوطنين، ولم تقع إصابات بأعجوبة"، بحسب ما ذكره موقع "i24" الإسرائيلي.إلى جانب حملة اعتقالات واسعة، من المتوقع أن تركز القوات حول جمع الأسلحة والعبوات الناسفة، التي بدأ تحضيرها في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة.ولفت الموقع إلى أن "كل ما يجري، يعزز التقييم في الجهاز الأمني بأن الجيش الإسرائيلي قريب جداً من شن عملية عسكرية واسعة النطاق، تركز بشكل أساسي على مخيمات اللاجئين وقصبات نابلس وجنين".وأضاف: "وإلى جانب حملة اعتقال واسعة، من المتوقع أن تركز القوات الإسرائيلية حول جمع الأسلحة والعبوات الناسفة التي بدأ تحضيرها في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية، وكذلك الصواريخ من مختلف الأنواع"، وفق زعم الاحتلال.وخلال العدوان الإسرائيلي الذي نفذه الاحتلال على غزة مؤخرا واستمر 5 أيام، قال رئيس "الشاباك"، رونان بار: "حتى في الضفة الغربية والسامرة، تحاول المنظمات الفلسطينية إنتاج صواريخ أو صواريخ شبيهة بالصواريخ من أنواع مختلفة، لكن الجيش الإسرائيلي يريد كبح هذه الظاهرة منذ بدايتها".وذكرت مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي أنه في العام الماضي، "عمل الجيش الإسرائيلي بوتيرة هجومية مرتفعة في شمال الضفة مقارنة مع السنوات الماضية"، مشيرة إلى أنّ "القوات تعمل بشكل مركّز، لكن الغرض من العملية، إذا تم تنفيذها، هو العمل على نطاق أوسع، والهدف الرئيسي هو استعادة الردع".ولفت الموقع إلى أنه "سيكون لمثل هذه العملية عواقب واسعة في ما يتعلق بالتعاون مع الفلسطينيين (السلطة)"، وأضاف: "في الوقت الحالي، يود الجيش الإسرائيلي أن يرى انخراطاً أكبر للسلطة الفلسطينية في الاعتقالات ومنع العمليات، وبالتأكيد في نابلس، كما أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال حدوث توترات أمنية، وحتى وقف التنسيق الأمني مع الجهات الفلسطينية خلال أيام العملية".وفي أواخر الشهر الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن محاولة إطلاق صاروخ لأول مرة من الضفة الغربية تجاه مستوطنة "شاكيد"، لكنه لم يصل واتفجر في الهواء، ولم تتبن عملية الإطلاق أي حركة فلسطينية.وفي حينه، زعمت هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان"، أن جيش الاحتلال عثر على قاذفة بدائية الصنع، استخدمت في إطلاق الصاروخ المحلي الذي على ما يبدو أن إطلاقه جرى في إطار التجربة لتطوير مثل هذه الصواريخ، التي كان لغزة السبق في بدء إنتاجها وتطويرها حتى وصلت تل أبيب، كما جرى خلال صد المقاومة للعدوان الأخير على قطاع غزة.