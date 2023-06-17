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عربي-دولي
أوغندا.. مقتل 25 شخصاً في هجومٍ إرهابي على مدرسة
Lebanon 24
17-06-2023
|
00:41
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أعلنت الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، أنّ مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا 25 شخصاً
في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب البلاد قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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وقالت الشرطة إن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مقرها شرق الكونغو وأعلنت بالولاء لـ"داعش"، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي خلال ساعة متأخرة من ليل الجمعة، وقد عمدت العناصر الإرهابية إلى مهجعٍ فضلاً عن نهب كميات من الطعام.
وفي بيانٍ لها عبر "تويتر"، قالت الشرطة: "تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. كذلك، تم إسعاف 8 جرحى في حالة حرجة إلى مستشفى بويرا".
مع هذا، فقد كشفت الشرطة أنّ عناصر تلاحق المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
(رويترز)
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