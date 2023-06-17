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عربي-دولي

في دولة عربية.. "تسمّم" 17 طالباً أثناء دورة عسكريّة!

Lebanon 24
17-06-2023 | 02:26
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كشفت وزارة الدفاع الكويتية، أن 17 طالباً من المتطوعين ضمن دورة ضباط الصف قد تعرضوا لحالات تسمم، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً في الحادث.
 
ويبلغ عدد الطلاب المتطوعين ضمن دورة "ضباط الصف" 644 طالباً، وقد تعرّض منهم 17 لحالة "تسمم بسيطة" بعد تناولهم وجبات غذائية في معهد تدريب ضباط الصف والأفراد. 
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وأورد البيان أن قيادة المعهد قامت فور تسجيل الحادث باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين الذين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج.

وشكلت رئاسة الأركان لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت للتسمم، من أجل محاسبة الجهة المتسببة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجديرُ ذكره أنّ معهد تدريب ضباط الصف والأفراد التابع لهيئة التعليم العسكري بدأ باستقبال أكثر من 600 من المتقدمين المجتازين للاختبارات والفحوص الطبية لدورتي ضباط الصف والأفراد مطلع أيار المنصرم.

ووفق بيان للجيش الكويتي، فإن اختيار المتقدمين جاء في إطار "إفساح المجال أمام الشباب الكويتيين للالتحاق بصفوف القوات المسلحة، وتقديم جميع أشكال الدعم والتشجيع والمساندة لهم، لخدمة وطنهم من مختلف المواقع والتخصصات". (روسيا اليوم)
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