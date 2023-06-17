أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها سترسل طائرات مقاتلة من طراز F-22 إلى سوريا لمواجهة تهديدات روسيا، مؤكدة كيف تحولت المهمة العسكرية التي بدأت بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى صراع جيوسياسي أوسع.

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وبحسب موقع Middle East Eye البريطاني، "مع تقدم الصراع السوري، رسخ خصوم واشنطن، إيران وروسيا، أنفسهم في سوريا، وذلك في الوقت الذي يستعيد فيه الرئيس السوري بشار الأسد الأصدقاء في المنطقة. ووصلت القوات الأميركية إلى شمال شرق سوريا في عام 2015 كجزء من عملية العزم الصلب. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، ذات الأغلبية الكردية، فقد صدوا تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن اجتاح مساحات شاسعة من سوريا والعراق المجاور، وبالتالي صدوا ما يسمى بـ "الخلافة" إقليمياً في عام 2019". وبحسب موقع Middle East Eye البريطاني، "مع تقدم الصراع السوري، رسخ خصوم واشنطن، إيران وروسيا، أنفسهم في سوريا، وذلك في الوقت الذي يستعيد فيه الرئيس السوري بشار الأسد الأصدقاء في المنطقة. ووصلت القوات الأميركية إلى شمال شرق سوريا في عام 2015 كجزء من عملية العزم الصلب. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، ذات الأغلبية الكردية، فقد صدوا تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن اجتاح مساحات شاسعة من سوريا والعراق المجاور، وبالتالي صدوا ما يسمى بـ "الخلافة" إقليمياً في عام 2019".

وتابع الموقع، "عسكريا، تستمر مهمة الولايات المتحدة في النجاح. فخلال شهر رمضان هذا العام، شن داعش 19 هجومًا فقط في سوريا، مسجلاً تراجعاً بنسبة 37٪ مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، وأقل بنسبة 70٪ مقارنة بعام 2020، وفقًا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تُظهر فيه الجماعة المسلحة قدرتها على التحمل في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا. في نيسان، هزم تنظيم الدولة الإسلامية حملة روسية سورية مشتركة في مناطق وسط البلاد. واليوم، تعمل الولايات المتحدة بشكل أساسي مع حلفائها الأكراد لاستهداف عناصر التنظيم من خلال تقديم المشورة والمساعدة. كما أنهم يساعدون في حراسة حوالي 10000 مقاتل مسجون وعشرات الآلاف من أفراد أسرهم الذين يقيمون في مخيمات اللاجئين".

وأضاف الموقع، "في الأسبوع الماضي، في لقاء في المملكة العربية السعودية لأعضاء التحالف لهزيمة داعش، أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بنجاح المهمة، حتى في الوقت الذي حذر فيه من "التهديد المتطور" الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. لكن بعد ثماني سنوات من وصول القوات الأميركية إلى شمال شرق سوريا، يقول المنتقدون إن واشنطن لم تكن أقرب إلى المغادرة مما كانت عليه عندما كان تنظيم الدولة الإسلامية في ذروته. وقال روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا للموقع: "شمال شرق سوريا هو تعريف للحرب الأبدية"."

"استنزاف إيران وروسيا"

بحسب الموقع، "إن التبرير الرسمي للوجود الأميركي مبني على أساس "تصاريح استخدام القوة العسكرية لعامي 2001 و2002" التي أقرها الكونغرس بعد هجمات 11 أيلول. وفشلت محاولات بعض أعضاء الكونغرس لوقف العملية في محاولة للحد من سلطات الرئيس الحربية في كسب التأييد. وقال أندرو تابلر، زميل أقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومدير سوريا السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للموقع: "إن تواجد تسعمئة جندي في سوريا هي طريقة منخفضة التكلفة جدًا بالنسبة لنا لقتل الأشرار من تنظيم الدولة الإسلامية ومنع روسيا وإيران ودمشق من تعزيز سيطرتها على البلاد"."

وتابع الموقع، "أصبحت الولايات المتحدة الآن في مواجهة خصمين: إيران وروسيا. وقال بسام إسحاق، الدبلوماسي في واشنطن دي سي مع مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، للموقع: "السبب الوحيد الذي يجعل الولايات المتحدة تستطيع الاحتفاظ بالوجود العسكري في سوريا هو القول إنها تحارب الإرهاب". وأضاف: "لكن الهدف الرئيسي الآن هو استنزاف إيران وروسيا". ويسيطر الأسد على نحو ثلثي الأراضي السورية بدعم من موسكو وطهران. ومع انتهاء الحرب الأهلية في بلاده، وضع الأسد نصب عينيه العودة إلى الحضن الإقليمي".

وأضاف الموقع، "أعطى الزلزال المدمر في سوريا في شباط فرصة للأسد لكسب جيرانه مثل الأردن ومصر. وبلغت هذه الجهود ذروتها في زيارة تاريخية إلى المملكة العربية السعودية في أيار، حيث تمت دعوة سوريا للعودة إلى جامعة الدول العربية. ويعتقد المحللون أن أحد أهداف الأسد على المدى الطويل هو استعادة شمال شرق سوريا، وهي منطقة خصبة تاريخيًا تضم أيضًا بعض حقول النفط الوحيدة في سوريا، وأن دمشق وحلفاءها صعدوا من إجراءاتهم ضد الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف".

روسيا تدخل على الخط

بحسب الموقع، "أفاد مسؤولون أميركيون أن هذا الربيع سيشهد زيادة في عدد التحليقات الجوية الروسية على القواعد الأميركية، وأن واشنطن على أهبة الاستعداد لمواجهة وكلاء إيران. وقال القائد الأعلى للقوات الأميركية في المنطقة مؤخرًا إن إيران شنت 78 هجومًا على قواعد أميركية في سوريا منذ كانون الثاني 2021. وقال مايكل نايتس، الخبير في شؤون الجماعات المسلحة ومؤسس موقع سبوتلايت، للموقع: "كل المؤشرات تشير إلى أن المجموعات الإيرانية تستعد لنمط أكثر عدوانية للهجوم ضد الولايات المتحدة". وأضاف: "إنهم يرون فرصة لطرد الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا".

ما يريده الأسد

بحسب الموقع، "قال فورد إن الولايات المتحدة غالبًا ما تبالغ في أهمية شمال شرق سوريا بالنسبة لدمشق وداعميها، وهو عامل يعتقد أنه ساهم في انجراف الولايات المتحدة في المنطقة دون نهاية واضحة للعبة. وقال: "يستمر الناس في واشنطن في التفكير في أن الوجود الأميركي في شمال شرق سوريا هو ورقة مساومة كبيرة. قد يرغب الأسد والإيرانيون في استعادتها، لكنهم ليسوا بحاجة إليها". لكن تابلر يقول إن الوجود الأميركي اكتسب أهمية فقط بالنسبة لواشنطن مع الحرب في أوكرانيا، وسط مؤشرات على زيادة التعاون بين طهران وموسكو. وقال: "أحيانًا يكون الحرمان من الموارد هو أفضل ما يمكنك فعله. فإذا كنت مهتمًا بإحباط التحالف الروسي الإيراني الجديد، فإن الوجود الأميركي مهم"."

وتابع الموقع، "واللافت أن معظمهم لا يتوقعون مغادرة الولايات المتحدة في أي وقت قريب. ومهد الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من شمال شرق سوريا من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019 الطريق لتوغل تركي أثار انتقادات لتخلي الولايات المتحدة عن حلفائها الأكراد. وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، الذي تصفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأنقرة بأنه منظمة إرهابية. كما أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حساسة تجاه رؤية انسحاب عسكري أميركي آخر من المنطقة بعد الانسحاب الفوضوي لقواتها من أفغانستان".

"ما من مرحلة نهائية"

بحسب الموقع، "قال سام هيلر، الخبير في الشؤون السورية في معهد القرن في بيروت، للموقع: "لا توجد مرحلة نهائية أميركية في سوريا، ولكن هناك رأي عام بأن الانسحاب سيكون بمثابة فوضى تامة". لكن الوجود الأميركي يمكن أن يتقلص بطرق أخرى. ويجري حلفاء أكراد لواشنطن محادثات مع دمشق بشأن اتفاق سياسي محتمل، لكن لا توجد مؤشرات تذكر على إحراز تقدم. ويشكك المحللون في ما إذا كان الأسد، الذي ينتمي إلى الأقلية العلوية في سوريا، سيحقق فائدة كبيرة - أو سيكون قادرًا على السيطرة - في منطقة يغلب عليها الأكراد والمسلمون العرب السنة. وقال هيلر: "بالنسبة لدمشق، فإن الجائزة الأكبر هي إبرام صفقة مع الأتراك. هناك حدود لما يمكن أن تقدمه قوات سوريا الديمقراطية لسوريا". ومع ضمان حكم الرئيس رجب طيب أردوغان لمدة خمس سنوات أخرى بعد الانتخابات في تركيا، هناك دلائل على أنه يتطلع للانضمام إلى القطار الإقليمي وإصلاح العلاقات مع الأسد".

وتابع الموقع، "قال محمود مسلاط، الخبير في الشؤون السورية في كلية أوبرلين، إن التوترات بين المجتمعات الكردية والعربية تعني أنه سيكون هناك دائمًا مستوى متصاعد من الاستياء من تنظيم الدولة الإسلامية لاستغلاله. وأضاف: "العرب السنة لا يثقون في الأكراد، والأكراد لا يثقون في الأتراك والجميع لا يثق في الولايات المتحدة". وختم بالقول: "لكن روسيا وإيران تتحدثان مع الجميع والولايات المتحدة تجلس هناك فحسب".

