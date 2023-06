"زلة لسان" غريبة.. هكذا أنهى بايدن أحد خطاباته (فيديو)

في زلة لسان غريبة تضاف إلى سلسلة زلات قديمة، ختم الرئيس الأميركي جو بايدن أحد خطاباته بطريقة غير مفهومة.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد أنهى بايدن خطاباً له عن تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة بعبارة "حفظ الله الملكة".

US President Joe Biden was speaking at a gun control event in Connecticut when he ended his speech by saying: 'God save the Queen, man.'



وذكر بيان المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو "حفظ الله الملكة، الملك"، مشيراً إلى أنَّ الصحفيين "ليس لديهم فكرة" حول دوافع إطلاق الرئيس الأميركي لتلك العبارات.



ويتعرض الرئيس الأميركي من حين لآخر لمواقف مشابهة تثير استغراب الحاضرين حول كلمات أو عبارات قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالحدث.