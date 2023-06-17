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عربي-دولي

ظهور أعداد كبيرة من الطيور النافقة... هل من علاقة لفيروس "إتش5 إن1"؟

Lebanon 24
17-06-2023 | 05:10
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رجّحت السلطات المكسيكية، أن يكون العثور على أعداد كبيرة من الطيور النافقة على ساحل المكسيك بعد تسجيل ظواهر مماثلة في بيرو وتشيلي ناجماً عن "ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادئ".

واستبعدت وزارتا الزراعة والبيئة في بيان مستند إلى تحاليل مخبرية وجود فيروس "إتش5 إن1"، الذي يتسبب بإنفلونزا الطيور، وأشارت إلى أن الطيور "نفقت جوعا".
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ورأت الوزارتان أن "الاحتمال الأرجح هو أن يكون هذا الحدث الوبائي نتيجةً لارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادئ، بسبب آثار ظاهرة إل نينيو المناخية".

وشرحت الوزارتان أن ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط الهادئ يدفع الأسماك للغوص إلى عمق أكبر، مما يحول دون تمكن الطيور من اصطيادها. (سكاي نيوز)
 
 
 
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