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عربي-دولي

بينها 4 خليجية.. تعرفوا إلى أكبر 10 صناديق سيادية في العالم

Lebanon 24
17-06-2023 | 12:00
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حلّت 4 صناديق خليجية بين أكبر 20 صندوقاً سيادياً في العالم وفق تقرير للمعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية صدر في تشرين الثاني 2022.

وفي ما يلي قائمة بأكبر الصناديق السيادية في العالم:
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1- مؤسسة الإستثمار الصينية: 1.350 تريليون دولار
 
2- صندوق التقاعد النرويجي: 1.136 تريليون دولار
 
3- جهاز أبوظبي للإستثمار: 790 مليار دولار
 
4- الصندوق السيادي الكويتي: 750 مليار دولار
 
5- شركة حكومة سنغافورة: 690 مليار دولار
 
6- جهاز الإستثمارات العامة السعودي: 607.4 مليار دولار
 
7- صندوق مؤسسة النقد - هونغ كونغ: 558.9 مليار دولار
 
8- صندوق "تماسيك" السنغافوري: 469.5 مليار دولار
 
9- جهاز قطر للإستثمار: 461 مليار دولار
 
10- صندوق المجلس القومي للضمان الإجتماعي الصيني: 447.3 مليار دولار.
 
 
(الخليج أونلاين)
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