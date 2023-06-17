بينها 4 خليجية.. تعرفوا إلى أكبر 10 صناديق سيادية في العالم

حلّت 4 صناديق خليجية بين أكبر 20 صندوقاً سيادياً في العالم وفق تقرير للمعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية صدر في تشرين الثاني 2022.



وفي ما يلي قائمة بأكبر الصناديق السيادية في العالم:

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1- مؤسسة الإستثمار الصينية: 1.350 تريليون دولار

2- صندوق التقاعد النرويجي: 1.136 تريليون دولار

3- جهاز أبوظبي للإستثمار: 790 مليار دولار

4- الصندوق السيادي الكويتي: 750 مليار دولار

5- شركة حكومة سنغافورة: 690 مليار دولار

6- جهاز الإستثمارات العامة السعودي: 607.4 مليار دولار

7- صندوق مؤسسة النقد - هونغ كونغ: 558.9 مليار دولار

8- صندوق "تماسيك" السنغافوري: 469.5 مليار دولار

9- جهاز قطر للإستثمار: 461 مليار دولار

10- صندوق المجلس القومي للضمان الإجتماعي الصيني: 447.3 مليار دولار.

(الخليج أونلاين)