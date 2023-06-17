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عربي-دولي

بعدما فرقهما "داعش" لـ9 سنوات.. احتفلا بزواجهما مرة ثانية (صور)

Lebanon 24
17-06-2023 | 05:45
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احتفل دخيل حسن وسامية سمو بزواجهما مرة ثانية، بعد فراق دام 9 سنوات، بسبب تنظيم "داعش" الإرهابي، بعرس أقيم في دهوك، شمال العراق.

وفي التفاصيل، أن سامية، وبعد مضي شهر فقط على زواجها من دخيل عام 2014، وقعت بيد "داعش" في سنجار، لكنها عادت إلى عائلتها من سوريا هذا الشهر بعد تحريرها، مع 5 فتيات إيزيديات أخريات، حيث احتفلت مع دخيل بزواجهما مجددا.
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وكتعبير عن حبهما لبعضهما بعضا وشم كل منهما اسم الآخر على يده. 

وقالت سامية سمو وهي ترتدي بدلة العرس: "لم أصدق ذلك.. شعرت وكأنني أحلم. سعيدة جدا".

بدوره، أكد دخيل حسن أنه كان في انتظار اليوم الذي تعود فيه زوجته. وقال: "أشعر بفرح غامر". (روسيا اليوم)
 
 

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