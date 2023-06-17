Advertisement

عربي-دولي

لافروف: دور الأمم المتحدة لم ينفد

Lebanon 24
17-06-2023 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1078446-638226033519798592.jpg
Doc-P-1078446-638226033519798592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأمم المتحدة لم تستنفد دورها، الذي كان سيزداد لولا انتهاكات الغرب المتكررة لمبادئ الهيئة الأممية.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه جمعية "المعرفة" الروسية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إذا التزم الجميع بمتطلبات ميثاق الأمم المتحدة، فإن دور المنظمة العالمية سيكون بعيدا عن النفاد، بل وإن هذا الدور كان سيرتفع لو استرشد الجميع بمبادئ ميثاق المنظمة، لا سيما المبدأ الأساسي هو أن الأمم المتحدة تقوم على أساس المساواة في السيادة بين الدول".
Advertisement
 
وتابع: "وإذا نظرتم إلى تصرفات الغرب، فإنها تدوس على هذا المبدأ يوميا في مختلف المواقف".

وشدد لافروف على أن الغرب لا يسمح بأي مساواة، ويعتقد أنه من الضروري العيش ليس وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولكن وفقا لـ"قواعده" الخاصة به. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:23 | 2023-06-17
13:14 | 2023-06-17
12:49 | 2023-06-17
12:39 | 2023-06-17
12:22 | 2023-06-17
12:00 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website