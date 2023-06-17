دولة تتعهد بتقديم 1.4 مليار دولار لتوفير منازل بأسعار معقولة.. من هي؟

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وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الأموال، التي سيتم استخدامها بحلول 30 حزيران 2025، ستسلم إلى حكومات الولايات والأقاليم في غضون أسبوعين بهدف تعزيز المعروض من المساكن العامة للأستراليين المسجلين على قوائم الانتظار.



وأضاف ألبانيزي في كلمة ألقاها في ملبورن: "تعتقد حكومة حزب العمال التي أقودها أن كل أسترالي يستحق أن يكون له منزل، سيكون إسكانا عاما بالكامل، وهذه الأموال للإسكان العام". قالت حكومة حزب العمال في أستراليا، السبت، إنها ستخصص ملياري دولار أسترالي (نحو 1.4 مليار دولار أميركي) لتوفير آلاف المنازل الجديدة بأسعار معقولة في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع تكاليف المعيشة.وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الأموال، التي سيتم استخدامها بحلول 30 حزيران 2025، ستسلم إلى حكومات الولايات والأقاليم في غضون أسبوعين بهدف تعزيز المعروض من المساكن العامة للأستراليين المسجلين على قوائم الانتظار.وأضاف ألبانيزي في كلمة ألقاها في ملبورن: "تعتقد حكومة حزب العمال التي أقودها أن كل أسترالي يستحق أن يكون له منزل، سيكون إسكانا عاما بالكامل، وهذه الأموال للإسكان العام".

وكانت الحكومة قد قالت في أيار إنها ستدرج 14.6 مليار دولار أسترالي على مدى أربع سنوات في الميزانية الاتحادية لتخفيف تكاليف المعيشة للأسر والشركات ووعدت بألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.

ووصف ألبانيزي في بيان توفير المزيد من المساكن للأستراليين بأنه "أولوية وطنية رئيسية". (سكاي نيوز عربية)