زلزال يضرب الفلبين.. كم بلغت قوته؟

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا قوته 5.5 على مقياس ريختر ضرب جزر بابويان في الفلبين يوم السبت.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترا.