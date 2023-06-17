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عربي-دولي

زلزال يضرب الفلبين.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
17-06-2023 | 07:09
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا قوته 5.5 على مقياس ريختر ضرب جزر بابويان في الفلبين يوم السبت.
 
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترا.
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