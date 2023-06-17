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عربي-دولي
في إطار عملية التقارب.. وزير الخارجية السعودي يصل لطهران
Lebanon 24
17-06-2023
|
07:43
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قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى طهران، السبت، في إطار عملية التقارب بين البلدين.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أوردت، الخميس، أن فيصل بن فرحان سيزور البلاد لتعزيز المصالحة بين طهران والرياض التي تمت في الأشهر الأخيرة بعد سبع سنوات من القطيعة.
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وأكد الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن الوزير السعودي سيتخذ "إجراءات لفتح سفارة" السعودية في طهران.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن الوزير السعودي "سيلتقي مسؤولين إيرانيين كبار في طهران".
وكانت إيران والسعودية قد قررتا في مارس، من خلال اتفاق توسطت فيه الصين، إنهاء الخلافات الدبلوماسية واستئناف العلاقات بعد عداء استمر لسنوات هدد الاستقرار الإقليمي في دول منها اليمن وسوريا ولبنان.
وقطعت المملكة العلاقات مع إيران في 2016 بعد أن اجتاح محتجون مقرات دبلوماسية سعودية هناك. وكانت السعودية قد أعدمت رجل دين شيعيا بارزا و46 آخرين قبل حدوث ذلك بأيام مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات.
وفي نيسان، زار وفد دبلوماسي فني سعودي طهران وناقش آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية. (الحرة)
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