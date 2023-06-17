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عربي-دولي

قتلت طفلها وأكلت جثته... تفاصيل جديدة تُكشف عن الجريمة البشعة التي هزّت بلداً عربيّاً

Lebanon 24
17-06-2023 | 07:44
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بدأت وقائع أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بجريمة قتل طفلها بطريقة مروعة في فاقوس بمحافظة الشرقية في دلتا مصر.

وقالت خلال جلسة محاكمتها اليوم السبت في محكمة جنايات الزقازيق، إنها تعرضت لسحر تسبب في ارتكابها جريمتها.
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وأضافت المتهمة أن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكه والخلاص منه، مضيفة أنها قتلت طفلها لكي تتخلص من السحر وفق ما ألهمها تفكيرها.

وذكرت أنها كانت تتعرض لبعض الأشياء الغريبة والمريبة، وذهبت للشيخ الذي أكد لها أن ما تتعرض له من قبيل السحر، مؤكدة أنها شعرت بالراحة بعد قتل طفلها وطهيه. (العربية)

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