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إقتصاد
صورٌ تجمع أغنى رجلين في العالم... كم تبلغ ثروتهما مجتمعة؟
Lebanon 24
17-06-2023
|
07:53
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نشر رجل الأعمال الفرنسي أنطوان أرنو، صورتين لأغنى رجلي أعمال في العالم: مؤسس تسلا إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH، برنارد أرنو، في باريس.
والرجلان هما الأغنى في العالم بثروة مجتمعة تبلغ نحو 470 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
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وحسب موقع "فوربس"، فإن اللقاء حدث قبل مؤتمر للتكنولوجيا تستضيفه شركة مملوكة لأرنو، حيث سيظهر ماسك متحدثًا.
وتناول الاثنان الغداء في سلسلة الفنادق الفاخرة Cheval Blanc التي تملكها شركة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، وهي مجموعة السلع الفاخرة التي أسسها أرنو عام 1987، وفقًا لبلومبرغ.
ورافق الرئيس التنفيذي لشركة LVMH نجلاه أنطوان (46 عامًا) وألكسندر (31 عامًا)، في حين كان ماسك برفقة والدته، ماي، حسبما أظهر منشور لأنطوان أرنو على موقع "إنستغرام". (العربية)
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