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عربي-دولي

المباني اهتزّت لقوّته... إنفجار كبير في هذا البلد ماذا كُشِفَ عن تفاصيله؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2023 | 08:16
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وثقت كاميرات انفجارا هائلا وقع في مخزن غير قانوني للألعاب النارية بالفلبين، وتسبب في هز المباني بالمنطقة المحيطة.
وأفاد بعض السكان أنهم رأوا أسلاكا كهربائية خارج المبنى تشتعل فيها شرارات قبل وقوع الانفجار، وفق صحيفة "فلبين ديلي إنكوايرر".
وأسفر الانفجار عن تدمير 16 منزلا، فيما تضررت جزئيا 7 منازل، وتضرر 22 مبنى بشكل طفيف.
ووفق مركز بوكوي للحماية من الحرائق، فإن 18 ساكنا على الأقل قرب المستودع أصيبوا.
إثر الانفجار، قال مسؤولون إن 3 أشخاص ذهبوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب ارتفاع ضغط الدم، بينما تلقى الآخرون مساعدة طبية من فرق الإنقاذ في بوكو.

وقال كبير المفتشين إيرل كارلو ماريانو، إن "مستودع الألعاب النارية يقع قرب منازل، وهو أمر غير مسموح به. لا نسمح ببناء مصانع الألعاب النارية بجوار مناطق سكنية".

ودمر الانفجار الألعاب النارية في المبنى، وكذلك المواد الكيميائية المخزنة في الموقع.

وقال رئيس مجلس منطقة بوندوكان الكابتن لاورو توازون جونيور: "لو علمنا أنه مخزن للألعاب النارية لكنا أغلقناه، لأنه يقع في منطقة سكنية".

وأضاف جونيور: "من المحتمل أن الملاك أخفوه. اعتقدوا أنه سيكون مفيدا لهم، لكن هذا ما حدث"، مؤكدا أنه "سيتم فتح تحقيق في سبب الانفجار". (سكاي نيوز)
 
 
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