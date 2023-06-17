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عربي-دولي

هرج ومرج على متن طائرة... ماذا فعلت المضيفة؟

Lebanon 24
17-06-2023 | 08:30
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تسببت مضيفة في شركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة "Ryanair" بضجة على متن رحلة متجهة إلى "تل أبيب" هذا الأسبوع، حيث أبلغت الركاب أنهم هبطوا في فلسطين المحتلة.

ووفقا لتقارير إعلامية، نقلتها "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإنه أثناء رحلة الأحد من بولونيا الإيطالية إلى "تل أبيب"، قالت مضيفة مرارا وتكرارا باللغتين الإنكليزية والإيطالية أن الوجهة النهائية هي "فلسطين المحتلة".
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وعندما طلب منها الركاب تصحيح نفسها، رفضت المضيفة ذلك، واندلعت ضجة وهرج ومرج على متن الطائرة.

وأفادت "القناة 12" بأن ركاب حاولوا تصوير المضيفة والتعرف عليها، لكنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال عند الهبوط.

واعتذرت شركة الطيران يوم الخميس عن الحادثة، واصفة إياها بأنها "خطأ بريء". (روسيا اليوم)
 
 

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