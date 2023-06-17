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عربي-دولي

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبهاً به في محاولة لاغتيال ماكرون

Lebanon 24
17-06-2023 | 08:54
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أفادت صحيفة Parisien الفرنسية، اليوم السبت بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت ناشطا متطرفا يشتبه في محاولته اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "وقع الناشط اليساري المتطرف تحت التحقيق، وهو يقبع حاليا في السجن. وهو متهم بالرغبة في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في نيسان".
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ووفقا للصحيفة، يجري الحديث عن حادثة وقعت في 27 نيسان أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لإقليم دو بمناسبة الذكرى السنوية الـ 175 لإلغاء الرق في البلاد. وانتشر خبر مشاركة ماكرون في وسائل الإعلام قبل عدة أيام، وتجمع على الفور معارضو سياسات ماكرون ، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد. وحاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني وهو ما أجبر رجال الدرك على استخدام الغاز المسيل للدموع.

بعد انتهاء الحدث، أطلق ناشط يساري يبلغ من العمر 20 عاما قنبلة دخانية على المروحية أثناء مغادرة ماكرون لها. وفي ختام التحقيق تم تحديد هوية الجاني ، وبعد ذلك تم احتجازه في منزله ووضعه رهن الاعتقال. من جانبها وجهت نيابة مكافحة الإرهاب إليه ثلاث تهم: محاولة تدمير مروحية تابعة لقوات الدرك، ومحاولة اغتيال رجال الأمن الذين كانوا بداخلها، ومحاولة اغتيال رئيس الدولة.

ولم ينكر المعتقل نفسه تصرفه وقال إنه يريد أن يجعل ماكرون يفهم بهذه الطريقة أن سكان البلاد لا يوافقون على سياسته. (روسيا اليوم)
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