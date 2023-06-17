خبير زلازل يُثير رعب الشعب التركيّ... هذا ما قاله عن صدع ملاطية

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فجّر أشهر خبراء الزلزال في تركيا مفاجأة من العيار الثقيل حيال دعوته بضرورة توخي الحذر في ولاية ملاطية الواقعة جنوب شرقي البلاد جرّاء الهزات المتكررة التي تشهدها تلك المنطقة.وشدد ناجي غورور الأكاديمي التركي وخبير الزلازل المعروف على أن "الهزات المتكررة في ملاطية تبدو أمراً طبيعياً بعد زلزال شهر شباط، ولذلك يجب على السكان توخي الحيطة والحذر بعدما استنفذت المنطقة طاقتها جرّاء الهزّات المتكررة".وقال غورور إن "ما حذّرت منه هو صدع ملاطية الواقع شمال وشمال غربي المدينة، فهو استنفذ طاقته بعد الهزات المتكررة التي تضرب المنطقة منذ السادس من شباط الماضي"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن التنبؤ بتوقيت زلزال مرتقب في ملاطية".وطالب الأكاديمي التركي سكان المنطقة بضرورة تأمين بيئةٍ مقاومة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل.وأشار أيضاً إلى أن "السكان عليهم أن يطلبوا من السياسيين والإداريين توفير ما يلزم لمقاومة أي زلزال قد تشهده المنطقة".وعلى الرغم من أن دعوة غورور بتوخي الحيطة والحذر في ملاطية أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، لكن خبراءٍ آخرين عارضوا تحذيراته التي استند فيها على تضرر الصدع المحيطة بولاية ملاطية.وقال بولنت أوزمن خبير الزلازل التركي: "لا يمكننا التنبؤ بازدياد احتمال حدوث زلزال في ملاطية من خلال النظر إلى الهزات الارتدادية فقط".وأضاف: "لسوء الحظ لا يمنحنا علم الزلزال معرفة متى سيحدث زلزالٍ ما أو ما إذا كان خطر حدوث زلزالٍ آخر قد ارتفع". (العربية)