تسرّب للأمونيا في مصنع للحوم في أوكرانيا... هل من خطر على السكان؟

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أعلن مجلس مدينة كريمنتشوغ في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا عن حدوث تسرب للأمونيا في مصنع لمعالجة اللحوم في المدينة.وأكدت سلطات المدينة أن المادة السامة لم تخرج عن نطاق المصنع ولا توجد أخطار تهدد السكان.ووفقا لسلطات المدينة، فقد نجح فريق الطوارئ التابع للشركة في التعامل مع الحادث، وإزالة آثاره. (روسيا اليوم)