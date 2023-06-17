لماذا غزت الصراصير ولاية أميركية؟ (فيديو)

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقاطع فيديو تظهر أعدادا هائلة من صراصير "المورمون" في شوارع ولاية نيفادا الأميركية.وتضع هذه الحشرات بيضها في فصل الصيف وتفقس في الربيع، إلا أنها تأخرت في الفقس هذا العام بسبب موسم الأمطار الغزيرة في المنطقة.وقال جيف نايت عالم الحشرات بقسم الزراعة في جامعة نيفادا، إن أسراب الصراصير "شيء طبيعي في المنطقة، لكنها باتت أوضح مع احتلال السكان المناطق البرية".وأضاف نايت، حسب تصريحات نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، أن "المورمون بمجرد أن تفقس بهذه الكثافة يتزايد عددها لعدة سنوات ثم يتراجع".وأوضح: "الصراصير تتعرض للدهس، والمخاوف ترتفع من اختلاط تلك البقايا بالماء حيث سيؤدي ذلك إلى الانزلاق في الشوارع".وبحسب الخبراء فإن النوع المنتشر أقرب إلى الجندب، إلا أنه لا يطير بل يمشي ويقفز. (سكاي نيوز)