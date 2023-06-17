بلينكن يستعد لزيارة الصين.. ولقاء محتمل مع رئيسها

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يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رحلة دبلوماسية "عالية المخاطر" إلى الصين، في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين القوتين العالميتين.وسيكون بلينكن أعلى مسؤول أميركي يزور الصين، منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، وأول وزير خارجية يقوم بهذه الرحلة خلال سنوات.ومع ذلك، فإن احتمالات حدوث أي تقدم كبير في أكثر القضايا إثارة للقلق التي تواجه أكبر اقتصادين على كوكب الأرض ضئيلة، حيث زاد توتر العلاقات بالفعل بشكل كبير في السنوات الأخيرة.