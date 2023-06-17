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عربي-دولي

بلينكن يستعد لزيارة الصين.. ولقاء محتمل مع رئيسها

Lebanon 24
17-06-2023 | 11:36
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يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رحلة دبلوماسية "عالية المخاطر" إلى الصين، في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين القوتين العالميتين.

وسيكون بلينكن أعلى مسؤول أميركي يزور الصين، منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، وأول وزير خارجية يقوم بهذه الرحلة خلال سنوات.
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ومع ذلك، فإن احتمالات حدوث أي تقدم كبير في أكثر القضايا إثارة للقلق التي تواجه أكبر اقتصادين على كوكب الأرض ضئيلة، حيث زاد توتر العلاقات بالفعل بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وصرح بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته واشنطن إلى الصين أن الزيارة تهدف إلى "فتح خطوط اتصال مباشرة بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا في شكل مسؤول عبر تناول بعض التحديات والرؤى السيئة، وتجنب الحسابات الخاطئة".
 
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